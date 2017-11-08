После появившейся в прессе информации о проблемах мэра Даугавпилса со Службой Государственных доходов, Рихард Эйгим заявил, что никаких сложностей со структурой у него нет. Оправдывая появившуюся в СМИ информацию, на пресс-конференции в думе Даугавпилса он заявил, что на имущество по его личной просьбе наложена ипотека. Более того, для проверки данной информации, мэр Даугавпилса дал журналистам номер телефона СГД, чтобы получить подтверждение его словам.

Правда, как ответили в СГД, ситуация значительно отличается от слов Рихарда Эйгима. Прислав ссылки на информацию по компании «Hokeja klubs Stalkers», которая на 100% принадлежит компания, в СГД пояснили, что в отношении фирмы Рихарда Эйгима Hokeja klubs Stalkers применены санкции в связи с неуплатой налогов. Компании запрещено регистрировать, обновлять и менять коммерчески залоги, так как на ней числится налоговый долг. На 26 октября сумма задолженности составляла 2207 евро. Фирме принадлежит также гостиница Garden — 31 октября нынешнего года Служба госдоходов наложила на объект залог на 5016,56 евро.



Как ни парадоксально, нынешний мэр Даугавпилса Рихард Эйгим нисколько не стесняется своих налоговых долгов. Несмотря на то, что на имущество за долги уже наложено обеспечение СГД, никаких публичных разъяснений или извинений он сделать не удосужился.