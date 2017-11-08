Руководитель Управления коммунального хозяйства Айвар Пуданс сообщил о результатах акции по сбору зеленой массы, которая проходила в Даугавпилсе с 23 октября по 6 ноября.

Всего в рамках акции было собрано 250 тонн мусора. Правда, несмотря на все предупреждения и просьбы ответственных служб использовать контейнеры исключительно для зеленой массы, жители города использовали акцию для того, что избавиться от старого хлама. Акция по сбору травы и листьев стала урожайной на старые телевизоры, холодильники, унитазы и автомобильные шины.



Несмотря на то, что в городе обустроена площадка для крупногабаритного мусора, горожане используют любую возможность избавиться от ненужных вещей более легким способом.



Несмотря на печальную иронию, Айвар Пуданс отметил, что если бы подобной акции не было, вероятно, весь ненужный хлам оказался бы на стихийных свалках у контейнеров многоквартирных домов, за что пришлось бы платить всем жителям.