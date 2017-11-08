4 ноября в Даугавпилсском Олимпийском центре прошел Молодежный Чемпионат Латвии по женской вольной борьбе. Юные спортсменки из ДЮСШ заняли 1-ое командное место, а тренер по женской вольной борьбе Любовь Копылова была признана лучшим тренером в тренерском зачёте.

Итоги чемпионата:



40кг - Виктория Краста- 1 место

40кг - Ирина Деделе- 3 место

48кг - Арина Кухарёнока- 3 место

57кг - Сандра Фёдорова- 1 место

62кг - Диана Маслова- 2 место

62кг - Сабина Далецкая- 3 место