Многие горожане с упоением вспоминают времена, когда сами или с детьми проводили время на открытом катке стадиона «Локомотив». Последний раз каток в этом месте заливали 16 лет назад — в 2001 году. С тех пор по катку на стадионе «Локомотив» у горожан осталась лишь ностальгия.

На сегодняшний день поле стадиона, которое отдано под нужны спидвея, не предусмотрено для заливки катка — у гаревой дорожки неровный профиль, так как уклон трека делают для более высоких скоростей и зрелищности соревнований.



Препятствием также является и финансовая сторона вопроса. На стадионе установлено очень мощное освещение, использование которого при освещение катка окажется слишком дорогим.



Более того, для качественной заливки льда должна использоваться горячая вода, а ее на стадионе нет. К тому же, помещение, в котором раньше был организован прокат коньков и гардероб, ныне используется как хранилище для надувных бортов, используемых на соревнованиях по спидвею.



Таким образом, идея восстановления катка на стадионе «Локомотив» уперлась в ряд возникших сложностей, решать которые Дуагавпилсская дума, судя по всему, не планирует.