Вопрос невозможности добраться от Даугавпилса до Вильнюса на общественном транспорте стоит перед даугавпилчанами достаточно давно. Пригородные поезда в Литву перестали ходить в 2004 году, а с 2015 года отменен поезд Санкт-Петербург-Вильнюс.

С тех самых пор у даугавпилчан нет никакой возможности добраться в столицу Литвы на поезде.



В то же время, Латвийская железная дорога сообщает, что 25 октября был проведен пробный рейс со стороны Литвы. Никакой конкретики по восстановлению железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и Вильнюсом не предпринималось.



Напомним, что со стороны Литвы было высказано намерение пустить в Даугавпилс поезд из Вильнюса в выходные дни, по 2 рейса в сутки. При этом были уже и конкретные расчеты. Было подсчитано, что за один рейс (22 км следования поезда по территории Латвии (от границы до Даугавпилса и обратно) поезд израсходует 330 евро. Рентабельным данный маршрут может сделать только пассажиропоток, который должен быть достаточным для того, чтобы окупить затраты. Заложить существенную часть издержек в стоимость билетов вряд ли получится, так как это автоматически снизит спрос ввиду дороговизны билетов.



Напомним, что о необходимости восстановления поезда Санкт-Петербург-Даугавпилс-Вильнюс на недавней встрече в городской думе говорил и новый генконсул РФ в Даугавпилсе Андрей Юрьевич Владимиров.