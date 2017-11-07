Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на должность члена правления Даугавпилсской Региональной больницы.

Как известно, на сегодняшний день больницей руководит депутат Даугавпилсской думы от Латгальской партии — Рейнис Йокст, а также Илона Скринда.



Р.Йокстс в большей степени занимается решением хозяйственных проблем больницы, а в сфере ответственности И. Скринды входят лечебные вопросы.



Появившееся объявление на сайте городской думы актуализировало вопрос о необходимости конкурса и попытке уточнить — будет ли в Даугавпилсской Региональной больнице третий член правления.



Как пояснил Айвар Здановский, Рейнис Йокст является членом правления ДРБ, а Илона Скринда на данный момент исполняет обязанности второго члена правления.



Согласно действующему законодательству, на должность второго члена правления должен быть объявлен конкурс, так как «исполняющий обязанности» - должность временная. В ДРБ впредь будут два члена правления, но о третьей должности вопрос не стоит. Станет ли Илона Скринда вторым членом правления ДРБ, покажет конкурс, на который могут подавать заявки все желающие, соответствующие данной вакансии, - заявил А.Здановский.



Заявки от претендентов на должность второго члена правления ДРБ принимаются до 27 ноября до 18:00, в Даугавпилсской городской думе по адресу ул.Кр.Валдемара, 1, а также по почте.