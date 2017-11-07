Как сообщили в самоуправлении на прошедшей пресс-конференции, салюты на главные праздники в Даугавпилсе впредь будут проходить на набережной Даугавы.

В последние годы салют традиционно проходил на площади Единства, однако, выяснилось, что это совсем небезопасно для горожан и гостей города. Остатки красочных залпов сыпятся на головы посетителей мероприятий, на что неоднократно поступают жалобы. Этот факт и стал главной причиной принятия решения в пользу переноса места запуска салютов на набережную.