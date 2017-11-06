Правление коалиционного «Единства» решило, что Арвил Ашераденс останется на посту главы Министерства экономики. Кроме того, Солвиту Аболтиню, возглавлявшую парламентскую фракцию, исключили из партии, сообщает Latvijas Radio.

Ашераденс планировал еще в этом году отказаться от поста министра экономики и вернуться в Сейм, чтобы взять на себя руководство фракцией «Единства». Ранее звучали имена нескольких кандидатов, в том числе фамилия экс-мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса, однако ни один не получил единогласной поддержки всей фракции.