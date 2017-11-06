Вечером, 6 ноября, после 17 часов в микрорайоне Юдовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили порталу "Наша" очевидцы происшествия, на улице Селияс автомобиль сбил женщину.
Как сообщила старший специалист Государственной полиции Ксения Белова, вызов на Юдовку поступил в 17:13. Полиция и Скорая помощь выехали на место происшествия. Однако, подробной информации по факту ДТП пока нет.
Полиция обязалась предоставить подробную информацию немного позднее.
По словам очевидцев, сбитая женщина не подает признаков жизни.
Полиция обязалась предоставить подробную информацию немного позднее.
По словам очевидцев, сбитая женщина не подает признаков жизни.
P.S. Дети-пешеходы (6-10 лет) более культурно и по правилам переходят дороги чем пенсионеры ''Пожившие и видевшие жизнь''.