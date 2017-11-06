Вечером, 6 ноября, после 17 часов в микрорайоне Юдовка произошло дорожно-транспортное происшествие. Как сообщили порталу "Наша" очевидцы происшествия, на улице Селияс автомобиль сбил женщину.

Как сообщила старший специалист Государственной полиции Ксения Белова, вызов на Юдовку поступил в 17:13. Полиция и Скорая помощь выехали на место происшествия. Однако, подробной информации по факту ДТП пока нет.



Полиция обязалась предоставить подробную информацию немного позднее.



По словам очевидцев, сбитая женщина не подает признаков жизни.