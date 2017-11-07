Жители Даугавпилсского края недовольны недостаточной коммуникацией с краевым самоуправлением. Подобный вывод напрашивается из количества звонков в эфир радио Alise Plus, на волнах которого еженедельно проходит программа с участием руководства Даугавпилсской думы и муниципальных учреждений.

Практически ни один эфир не обходится без звонка в прямой эфир жителей Даугавпилсского края с просьбой создать программу подобную "Диалогу с городом", только для жителей района.



Портал "Наша" связался с руковдством радио Alise Plus, чтобы выяснить, есть ли у радиостанции планы по расширению своих программ, нацеленных на аудиторию Даугавпилсского края.



Как сообщил директор радиостанции Сергей Каратеев, подобные просьбы поступают со стороны жителей края достаточно давно и часто. Со своей стороны радиостанция готова выступить с предложением в адрес Даугавпилсской краевой думы для реализации совместного проекта.



Исходя из наблюдений, основной информационный поток для жителей, в основном, сконцентрирован на новостях города. В то же время, работа самоуправления Даугавпилсского края насыщена событиями и мероприятиями не менее городского муниципалитета. Возникающие у жителей края вопросы к своему руководству не менее актуальны, чем вопросы жителей города к власти.



В то же время, в отличие от даугавпилчан, жители Даугавпилсского края имеют недостаток в общении с руководством своего самоуправления. Коммуникация с представителями власти зачастую дает жителям чувство удовлетворения от возможности публично озвучить актуальные проблемы, и получить оперативную реакцию на актуализированный вопрос. Однако, удовлетворения этой потребности жители Даугавпилсского края, к сожалению, не имеют.