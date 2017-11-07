Новый закон "О финансировании здравоохранения", вызвавший в обществе бурю дискуссий и жарких споров, попал на обсуждение в Сейм. И если в нем принципиально ничего не изменится, уже с 1 января будущего года всем нам придется лечиться по-новому...

Обещают, что доступность медицины у нас станет лучше: врачи будут принимать пациентов быстрей, а квоты на обследования не будут заканчиваться уже в начале года. Правда, за это придется платить дополнительно, так как речь идет о введении обязательного страхования здоровья. Ведь, как мы знаем, никакое страхование бесплатным не бывает.



Непонятно, почему в Латвии за 25 лет рыночной экономики так и не была введена система обязательного страхования здоровья, хотя сделать это пытались неоднократно при разных правительствах. При этом обязательное страхование здоровья уже давно успешно работает в Литве и Эстонии, не говоря о европейских странах.



Возможность введения обязательного медицинского страхования в Латвии обсуждается аж с 2007 года. В 2013-м Кабинет министров даже одобрил проект нового закона о финансировании здравоохранения, где обязательное медстрахование было бы привязано к подоходному налогу. Всем жителям независимо от уплаты налога были гарантированы неотложная помощь, лечение конкретных заболеваний и медикаменты с компенсацией в стопроцентном размере при ряде диагнозов. Потом эту идею задвинули на полку, назвав ее слишком уж революционной.



И только в этом году, еще раз оценив плачевную ситуацию в отрасли, решили не ждать, когда из-за плохой и недоступной медицины население Латвии вымрет окончательно. По оценкам специалистов, около 17 человек в день в стране умирают преждевременно; они могли бы жить, если бы им были вовремя поставлен диагноз и назначено лечение. Больше везет тем, у кого есть деньги для того, чтобы лечиться в частных клиниках, выложив по 40-50 евро за прием. Но много ли таких?



Что же изменится с будущего года?



Как обещает законопроект, с 1 января 2018 года вся медицинская помощь будет привязана к уплате социального налога конкретным человеком.



Вообще, государство предложит жителям две корзины медицинских услуг: минимальную и полную.



На первую будут иметь право все жители вне зависимости от того, платят они налоги или нет. В нее будут входить неотложная помощь, помощь при родах, услуги семейного врача (но без выписки направлений на обследования и анализы), лекарства и медицинское оборудование, компенсируемые из госбюджета, услуги по лечению общественно опасных заболеваний (психические болезни и туберкулез) и медикаменты для их лечения.



Полная корзина предусмотрена для тех жителей, которые платят социальный налог через работодателя или же самостоятельно вносят страховой взнос. В нее включаются оплаченный минимум медицинской помощи, а также консультации специалистов, диагностические обследования, плановые операции и реабилитация.



В будущем году размер отчисляемого на медицину социального налога составит один процент -- половину заплатит работник, другую половину -- работодатель. Однако есть возможность самому платить социальный взнос на медицину; в этом случае его размер составит один процент минимальной зарплаты, в 2019 году -- три процента, в 2020-м -- пять процентов минимальной зарплаты в месяц.



Посчитаем это в реальных деньгах. Один процент минимальной зарплаты -- это 4,30 евро в месяц. В год -- уже 51,6 евро. В 2019 году взнос составит уже три процента минималки -- значит, в год набежит уже более 150 евро, а при 5-процентном налоге -- еще больше...



Что же будет с пенсионерами, детьми, инвалидами и безработными?



Те, кто заплатит налог сами, сказано в законопроекте, также получат полную корзину медицинских услуг. А вот с теми, кто не платит сейчас, а также не собирается делать это в будущем, все гораздо сложнее.



Таких, к слову, немало -- около 300 000 человек. Взять, к примеру, работников микропредприятий или получающих авторские гонорары -- эта категория тоже попадает в число тех, кто не является плательщиками социального налога (если они только не платят социальные взносы в добровольном порядке, но таких очень мало). Или домохозяйки, или же те, кто получает заработную плату в конверте, или не может найти работу, а статус безработного истек. Что же им делать?



Выход только один: платить этот один процент -- или 4,30 евро -- в месяц. И готовиться к тому, что к 2020 году в месяц платить придется уже 21,5 евро, -- это если не изменится минимальная заработная плата.



Правда, в законе есть одна маленькая деталь, о которой мало кто говорит. Застрахованным является лицо, которое вносило обязательные взносы страхования здоровья не менее девяти месяцев в течение последнего 12-месячного периода по крайней мере с минимального объекта взносов, а также лицо, которое делало взносы по страхованию здоровья.



То есть, заплатив в январе 2018 года пресловутые 4,30 евро добровольного взноса, получить автоматически страхование с полной корзиной медицинских услуг не получится -- надо будет ждать почти до конца года. И все это время лечиться за свой счет. Если, конечно, не будут введены еще какие-то ограничения...



Что за ограничения?



Дело в том, что некоторые эксперты резко выступают против того, чтобы эти 300 тысяч "несознательных" человек, не платящих социальный налог, за 4,30 евро в месяц могли получать полную корзину медицинских услуг.



Например, этот пункт закона возмущает автора идеи привязать медицинскую помощь к уплате налогов -- экс-министра здравоохранения Ингриду Цирцене. Она уверена, что государство должно снимать с себя всю ответственность за не платящих налоги работников. По ее словам, никакое обязательное страхование здоровья им не должно быть положено даже за дополнительные деньги.



Г-жа Цирцене задается вопросом:



-- Кто эти 300 тысяч человек, которые не платят социальный налог? По Конституции любой здоровый человек в Латвии работает и платит налоги. Если он не платит налоги, надо ему объяснить, что так нельзя поступать. Мы же пытаемся как в ребусе или кроссворде вписать его в эту систему, и получится так, что он вроде как что-то платит, но на самом деле не платит ничего...



Экс-министр считает, что таким решением Латвия просто легализует серую экономику.



-- Мы говорим такому человеку: ты заплати нам четыре евро -- и тебе все будет положено, -- говорит она. -- Но давайте посмотрим, сколько получает человек в теневой экономике. Один строитель в час получает 4,70 евро. Это значит, что для того чтобы заплатить за страхование здоровья 4,30 евро в месяц, ему надо проработать всего 50 минут в месяц. А бетонщик в час получает семь евро, то есть ему надо поработать всего полчаса, чтобы получить государственную страховку здоровья. Это что, справедливо?



У бизнеса, который каждый день сталкивается с такими работниками, есть другое объяснение. Например, предприниматель Мартиньш Коссович, владеющий в Латвии несколькими салонами оптики, говорит: считать нечестными кретинами тех, кто не платит социальный налог, -- как минимум глупо.



-- Вы точно знаете, кто эти 300 тысяч человек? -- говорит предприниматель. -- Я могу вам рассказать, кто они. Как работодатель я сталкиваюсь с такими людьми. Например, ко мне приходит человек и говорит: прими меня на работу без налогов. Я спрашиваю: зачем тебе это надо? Он отвечает: да просто у меня осталось два варианта -- либо я уезжаю в Ирландию работать, либо остаюсь в Латвии, но получаю зарплату в конверте. Дело в том, что он стал жертвой невыплаченных кредитов, и ему просто некуда деваться...



Кроме того, г-н Коссович напомнил, что очень многие работники в Латвии трудятся за зарплату в конверте не по своей воле -- их принуждает к этому работодатель.



-- А если человеку больше некуда пойти, что он выберет: быть безработным или получать зарплату в конверте? -- говорит бизнесмен. -- Или же взять молодых мамочек, которые после рождения ребенка не могут сразу вернуться на рынок труда. Или молодежь после окончания средней школы, у которой тоже есть проблемы с трудоустройством...



Так или иначе, нужно быть готовым ко всему: если этим 300 тысячам жителей Латвии перекроют доступ к медицинской помощи за государственный счет, путь остается один -- лечиться в частных клиниках. Или не лечиться вовсе.



Пенсионеры, которые не лечатся



Председатель Латвийской федерации пенсионеров Андрис Силиньш считает, что главное в новом законе о финансировании здравоохранения -- это доступность медицинской помощи как для пенсионеров, так и для всех людей.



-- Мы провели исследование о том, могут ли пенсионеры своевременно получать медицинскую помощь, и результаты оказались для нас шокирующими, -- говорит г-н Силиньш. -- Оказалось, что третья часть пенсионеров вообще не лечится, потому что для них недоступны медицинские услуги. Тот факт, что в будущем году на пятую часть вырастет финансирование отрасли здравоохранения, очень важен для пенсионеров.



Однако их фактически интересует только один вопрос: достаточно ли у меня будет денег для того, чтобы посетить врача-специалиста и сделать анализы? И не превратит ли поход к врачу или госпитализация меня в банкрота? Смогу ли я купить выписанные лекарства?



Действительно, многие пенсионеры, которые слышали о новом законе об обязательном страховании здоровья, не понимают, как он касается конкретно их.



-- Я им ответил, что из-за большего финансирования должны уменьшиться очереди к врачам и на обследования. Но что это значит? Врачи будут работать быстрее? Ответа на этот вопрос нет. Поэтому министерствам надо объяснить простым людям, что конкретно для них будет означать этот закон, как изменится доступность медицины. Чтобы не получилась точно такая же ситуация, какая сложилась в области образования: зарплаты у педагогов низкие, денег вечно не хватает, но при этом Латвия на первом месте в Европе по финансированию на одного школьника, -- недоумевает г-н Силиньш...



Очереди сократятся?



Впрочем, ответ на этот вопрос все-таки есть. Благодаря реформе здравоохранения в 2018 году бюджет отрасли вырастет на 194 млн. евро -- до 1,014 млрд. евро. Как поясняет правительство, это улучшит доступность медицинских услуг для населения и приведет к снижению очередей к специалистам.



Так, 13,2 млн. евро дополнительно получат онкологические пациенты -- для 137 тысяч человек будут доступны консультации врачей, обследования и лечение. В том числе 29 тысяч человек дополнительно получат компенсируемые медикаменты.



Для улучшения доступности медицинских услуг населением выделены дополнительные 28,6 млн. евро, из них на амбулаторное лечение -- 12,6 млн. Объем оплаченных государством квот вырастет на 434,8 тысяч. Это должно сократить очереди к врачам. По подсчетам, очереди снизятся на 15 процентов по сравнению с этим годом. Например, очередь на амбулаторные исследования снизится на 16,2 дня -- с 40,39 дня до 24,19 дня. А очередь к специалистам -- на 40,2 дня (со 100,48 дня до 60,28 дня).



Очередь на услуги дневного стационара после дополнительного финансирования снизится на 40 процентов, или 162,8 дня (с 407 до 244,2 дня), а очередь на амбулаторную реабилитацию снизится на 200 дней (с 502 до 302 дней).



В сфере компенсируемых медикаментов также будет расширен перечень лекарств, оплачиваемых государством. Например, туда включат лечение от болезни Крона, язвенного колита, псориаза. Еще пять миллионов евро будет направлено на лечение редких заболеваний.



Проще говоря, квот на обследование станет больше, а получить их по госцене смогут уже далеко не все. Например, раньше в Латвию приезжали лечиться бывшие жители страны: здесь и быстрее, и дешевле. Но теперь лечиться они смогут только в частных клиниках, а не в государственных, так как налогов они здесь не платят...



Проблемы большие и маленькие



Врачи пока не понимают, каким образом они будут проверять, кто платит налоги, а кто нет. По этой же причине они выступали категорически против введения системы обязательного страхования здоровья в 2013 году. Тогда государство почему-то решило, что именно семейный врач в своем кабинете будет разбираться, кто платит налоги, а кто нет. Но это, считают сами врачи, не их задача. Это задача государства. Как это сделать? Вариантов масса.



Например, через систему электронного здоровья, которая пока находится в плачевном состоянии из-за недостатка средств. В других странах (например, в Словении) у каждого пациента есть электронная карточка, пациент заходит в кабинет, проводит ею -- и на экране становится видно, что он налогоплательщик, и тогда он получает все положенные ему услуги.



В Германии страховой полис представляет собой пластиковую карту стандартного размера, содержащую микрочип. В ней хранятся имя владельца, его контактные данные, дата рождения и прочая административная информация, необходимая врачам. Врач или аптекарь, обслуживая клиента, сначала проводит картой по специальному считывающему устройству.



У нас ничего подобного не предусмотрено, да и сами администрирующие организации признают, что в прохождении данных о пациенте возможны задержки на пять и более дней и ошибки. То есть приходит пациент к врачу, а тот ему сообщает, что работодатель не перечислил за него социальный налог. Добро пожаловать в платную кассу! А дальше разбирайтесь сами.



Да и само введение системы через дополнительный платеж от населения -- это, чего уж скрывать, просто очередной грабеж. Нам обещали снижение налогов после введения в силу налоговой реформы, а под шумок повысили социальный налог, причем довольно серьезно (вспомним про пять процентов к 2020 году). Не говоря уже о том, что сама суть привязки медицины к налогам выглядит не очень справедливой. Так мы скоро дойдем до абсурда: учить в школе будем только тех детей, родители которых заплатили все налоги, а пожарных вызывать только после предъявления всех справок от налоговой...



Автор: Ольга ЛЕВИНА