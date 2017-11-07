Сегодня, 7 ноября, исполняется 100 лет со дня судьбоносного для всего мира восстания в Петрограде.

День Октябрьской революции 1917 года отмечается ежегодно 7 ноября. "Октябрьский переворот" является одним из крупнейших политических событий XX века, которое сильно повлияло на развитие всемирной истории.



В день столетия Октябрьской революции портал «Наша» предлагает своим читателям интервью с последним премьером Временного правительства России Александром Федоровичем Керенским.



Интервью было записано в Нью-Йорке в 1964 году, когда А.Ф.Керенскому было 83 года. Передача вызвала протест советских властей. Это самое длинное из сохранившихся интервью А.Ф.Керенского. Оно особенно интересно тем, что в нем Керенский подробно вспоминает о своем бегстве из Петрограда накануне большевицкого переворота в октябре 17-го года.