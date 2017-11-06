Проблема неучтенной воды в Даугавпилсе стоит наиболее остро. Жители жалуются на то, что ежемесячно им приходится платить за нераспределенную воду. Платить приходится всем — в частности, тем жителям, которые исправно оплачивают всю сумму своих счетов.

Как рассказывал и.о.руководителя ПЖКХ Александр Самарин, зачастую сумма за нераспределенную воду складывается за счет безответственных жильцов, которые не подают показания водомеров вовремя, или не подают вовсе.



В качестве воздействия не нерадивых жильцов ПЖКХ ввела карательную меру — после трех месяцев не подачи данных, вся нераспределенная вода списывается на ту квартиру, в которой не сдаются показания потребленной воды.



Тем не менее, идя на встречу «забывчивым» клиентам, ПЖКХ решило ввести нововведение и начать предупреждать безответственных жителей о том, что в отношении них будут применены санкции, если показания так и не будут поданы. Более того, в счетах впредь будет указываться красным цветом информация о необходимости подать данные.



Учитывая то, что база данных клиентов ПЖКХ не всегда имеет актуальные телефонные номера, жителей призывают обращаться в абонентский отдел предприятия жилищно-коммунального хозяйства, чтобы сообщить действующие телефонные номера.



В случае, если нововведение будет оправданным и возымеет результат, ПЖКХ рассмотрит вариант оповещения своих клиентов и другой важной информации посредством смс-рассылки.