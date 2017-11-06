Работа муниципального сайта Даугавпилсской думы вызывает достаточно много нареканий со стороны пользователей. Стоит отметить, что несмотря на достаточно большой объем интересной информации, расположенной на сайте, найти ее обычному пользователю не так просто.

С одной стороны, вероятно, это определенная задача со стороны думского руководства прошлых созывов. С другой, наиболее активными пользователями сайта являются журналисты,которые за долгие годы работы с сайтом самоуправления уже научились находить информацию в разделах. на первый взгляд, скрытых от глаз посетителй ресурса.



Тем не менее, вероятно, для того, чтобы оттянуть у независимой прессы часть читателей, самоуправление решило разработать и запустить новую домашнюю страницу.



Примечательным является то, что техническая спецификация закупки составляет 79 страниц, с подробными заданиями и задачами, ставящимися перед новым сайтом. При этом подготовить свои проекты претенденты должны были в течение 10 дней.



В последний раз, когда дума задавалась целью создать новую домашнюю страницу, был даже объяевлен кункурс, в которм фигурировала сумма в 15 тысяч евро. Однако, закупка была закрыта без результата.



Основным нововведением на домашней странице самоуправления должна стать возможность комментировать новости. Правда, в данном случае будет исключена анонимность. В случае, если горожане захотят оставить свое мнение под статьей, они будут вынуждены указать свое имя, фамилию, номер телефона и адрес электронной почты. Таким образом комментаторов в думе хотят знать почти "в лицо". Чтобы уж совсем не осталось сомнений в том, кто и что написал, останется добавить только еще два обязательных для заполнения поля: личное фото и персональный код.