Дума Даугавпилсского края приобретет для своих нужд автомобильно марки VW Passat за 30 541 евро. Об этом свидетельствуют данные сайта Бюро по надзору за закупками.
Согласно данным, в публичной закупке было всего два претендента. Предпочтение было отдано компании “Auto Welle”, так как в рамках конкурса этот претендент предложил наименьшую цену.
Новый автомобиль приобретается для нужд исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы. Как пояснили в думе, прежнюю машину приходилось так часто ремонтировать, что дальнейшее ее использование стало экономически невыгодным и нецелесообразным.
Новый автомобиль приобретается для нужд исполнительного директора Даугавпилсской краевой думы. Как пояснили в думе, прежнюю машину приходилось так часто ремонтировать, что дальнейшее ее использование стало экономически невыгодным и нецелесообразным.
Нужду пусть справляет за сараем, забесплатно.
А старая рухлядь глубоко пенсионного возраста намертво вцепилась в кресла
Да еще ни в чем себе не отказывают. За народные денежки.
Их из этих кабинетов только вперед ногами вынесешь...
А старая рухлядь глубоко пенсионного возраста намертво вцепилась в кресла
Да еще ни в чем себе не отказывают. За народные денежки.
Их из этих кабинетов только вперед ногами вынесешь...