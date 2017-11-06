На собрании Международного олимпийского комитета в Лозанне изъявили готовность включить киберспорт в программу Олимпийских игр. МОК выдвинул ряд требований, при выполнении которых, возможно, уже в следующем десятилетии будут разыгрываться золотые медали среди геймеров, чьим главным инвентарем являются мышка и клавиатура. Пока же, не претендуя на олимпийский статус, в Даугавпилсе провели первый турнир по киберспорту Cyberpils Cup, сообщает Латгальская студия Latvijas radio.

Идея такого турнира назревала давно. В итоге полгода подготовки трансформировались в соревнования Cyberpils Cup, который проходил в трех дисциплинах – стратегия «Дота 2», шутер Counter strike и футбольный симулятор FIFA 2017, рассказывает один из организаторов турнира Александр Петровский.



«Возрождать особенно здесь было нечего. Движения киберспорта как такового не только в Даугавпилсе, но и в Латвии почти не существовало. Его не было в сплоченном виде. Разрозненно кто-то дома играл, но какой-то одной структуры не то что в Даугавпилсе – почти что не было в стране долгое время. Когда-то на рубеже начала 2000-х годов еще что-то происходило».



В актовом зале Польской гимназии участники вели борьбу за мониторами, а почти полный зал наблюдал за поединками, которые тут же транслировались на большой экран.



Перед решающими схватками проходили квалификационные игры по локальным сетям, которые определили участников финальных сражений в публичном пространстве, пояснил Петровский:



«Те, кто сейчас играет в финале – это уже более-менее сплоченные коллективы. Давно друг с другом играют, и достаточно сильно. На международном уровне вряд ли себя покажут, но в Даугавпилсе они лучшие».



Техническая часть имела решающее значение, чтобы турнир прошел гладко и без сбоев. В течение нескольких месяцев организаторы расписывали, что необходимо – и с поставленной задачей справились, продолжает Денис, отвечающий на турнире за техническую составляющую:



«Как минимум нужно 10 компьютеров именно игрокам. Естественно, необходимы запасные компьютеры – это «железо», оно может сгореть или выключиться, поэтому надо будет быстро поменять. Кроме того — компьютер, который выполняет функцию сервера. Необходимо минимум, точнее, желательно 15 компьютеров. Мы также свои машины притащили, потому что они у нас более мощные».



Финал по «Доте 2» выиграла команда DtownBoys, участникам которой от 16 до 18 лет. Парни знают друг друга давно, но к своему чемпионскому составу пришли не сразу, рассказывает капитан команды Дэвид:



«Как-то полгода не играл, потом в начале сентября пишут: смотри, появился новый турнир! Давай зарегистрируемся. Потом как-то по чуть-чуть Эдвард влился в коллектив, минус один игрок, Макса позвали. Эти пять человек недели 2-3 играют, но мы не тренировались абсолютно, играли только официальные игры. Втроем, вчетвером иногда играли, но чтобы впятером собраться – такого не было, так как знали, что соперников кроме UniGaming нет».



Киберспорт давно стучится в олимпийскую семью. Олимпийский комитет позитивно смотрит на попадание компьютерных игр в список официальных спортивных дисциплин. Организационный комитет Азиатских игр — это второе по масштабности спортивное мероприятие после Олимпийских игр, — уже включил киберспорт в основную программу в 2022 году.



На чемпионате мира по «Доте 2» в этом году призовой фонд, собранный за счет пожертвований игроков со всего мира, составил более 25 миллионов долларов. Команда-победительница из него получила почти 11 миллионов.