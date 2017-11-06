Жалоб на жизнь из–за долгов, проблем с судами из–за коммунальных задолженностей и действий судебных исполнителей сейчас много. Однако для должников есть хорошая новость: со следующего — 2018 года — сферу взыскания долгов ждут изменения.

Некоторые должники будут платить судебным исполнителям меньше или же будут вовсе освобождены от уплаты.



Основная причина — это повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро.



В 2014 году были приняты поправки к Гражданско–процессуальному закону, предусматривающие, что в случае взыскания обычного долга судебные исполнители могут забрать только 30% зарплаты, однако при этом обязаны оставить на руки сумму не меньше установленной государством минимальной зарплаты. Должнику, у которого имеются иждивенцы, должны дополнительно оставить на руки 64,03 евро.



Таким образом, в 2017 году судебные исполнители ничего не могли получить с человека, который официально получал на руки зарплату меньше 380 евро. Если же должник воспитывает двух детей, то неприкосновенной оставалась его зарплата в размере 508,06 евро.



В следующем году минимальная зарплата вырастет. И с ее повышением судебные исполнители обязаны будут оставлять на руки каждому работающему уже 430 евро. При наличии двух детей неприкосновенная часть зарплаты должника увеличиться до 558,06 евро. Следовательно, взыскание будет заморожено по отношению к еще большей части жителей Латвии.



Тут, разумеется, надо предупредить: если судебный исполнитель не сможет обратить взыскание долга на вашу зарплату, то он попробует взяться за движимое или недвижимое имущество. Однако большинство должников не имеют ни квартир, ни машин. Следовательно, в 2018 году их фактическое благосостояние увеличится, а вот кредиторам придется довольно туго.



Алиментов это не касается



Однако есть и исключения. При взыскании средства на содержание ребенка (алименты) в пользу матери или Государственного гарантийного фонда средств содержания судебный исполнитель может оставить должнику на руки только половину минимальной зарплаты (в 2017 году это 190 евро, в 2018 году — 215 евро).



Если на содержании такого должника находятся другие дети, то на каждого несовершеннолетнего родителю оставляют еще 64,03 евро (в размере государственного пособия социального обеспечения). То есть если должник зарабатывает даже 1000 евро в месяц, судебный исполнитель в следующем году оставит ему на руки только 215 евро (если на содержании у этого человека нет детей).



Есть и другие категории должников, которым на руки могут оставить только половину минимальной зарплаты. Судебный исполнитель может забрать 50% доходов у преступника, который обязан выплатить компенсацию за телесные повреждения или убийство или за ущерб, нанесенный другим людям в результате преступной деятельности. То есть если такой человек получает 1000 евро в месяц, судебный исполнитель обязан оставить ему 500 евро, если же виновный получает минимальную зарплату или меньше, то сегодня ему оставят только 190 евро (с 2018 года — 215 евро плюс 64,03 евро на каждого ребенка, находящегося у него на содержании).