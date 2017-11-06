Банк Citadele в субботу представил первый банкомат с меню на латгальском языке.

Председатель правления банка Гунтис Белявскис заявил, что сначала латгальский язык появился в мобильном приложении Citadele.



- Отзывы были хорошими, поэтому мы решили, что латгальский язык должен появиться и в банкоматах", - отметил он, добавив, что банк сделает все для того, чтобы Латгалия была крепкой.