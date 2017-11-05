Каждый житель Даугавпилса, который время от времени бывает на центральной почте Даугавпилса, отмечает, в отделении существует большая проблема с очередями. Особенно остро проблема стоит в утренние и вечерние часы. Если пенсионеры, оплачивающие счета и получающие пенсию, имеют возможность просидеть за приятным общением в очереди около часа, то у людей работающих такой возможности нет.

Руководство почты пыталось решить данную проблему путем упорядочивания клиентов по системе вывозова, затем была введена система электронной регистрации в очереди через приложение Qminder, однако существенно ситуацию это не решило.



Очередной попыткой наладить скорость обслуживания клиентов со стороны предприятия Latvijas Pasts станет введение быстрых касс. В них можно будет получить заказные письма, бандероли и посылки, для которых не требуется оплата таможенного сбора и плата после получения. Правда, появятся подобные кассы лишь в двух почтовых отделениях Даугавпилса, которые наиболее загружены - на ул.Ригас, 42а (отделение Nr.1) и на ул.Страдниеку, 84 (отделение Nr.17).



Руководство почты надеется, что введение, так называемых, быстрых касс позволит работать с клиентами более оперативно.