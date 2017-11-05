На прошедшей пресс-конференции в ПЖКХ руководство предприятия сообщило, что за прошедший год около десятка многоквартирных домов отказалось от услуг муниципального предприятия, перейдя на обслуживание к частным компаниям.

Исполнительный директор ПЖКХ Юлия Мамай рассказала, что частные фирмы могут разными способами заманивать людей, давать разные обещания и действуют в своих целях довольно активно. При этом частные фирмы переманивают только “беспроблемные” дома, то есть те, в которых уже проведены ремонты, нет долгов и имеется весомый накопительный фонд.



Жители многоквартирных домов, уходя под крыло частных обслуживающих организаций, как правило, мотивируют свой переход от ПЖКХ тем, что частники уделяют им больше внимание. Обоснование этому весьма простое — у частных фирм количество клиентов, в большинстве своем, небольшое, соответственно, у них больше возможностей уделять внимание своим клиентам.



В то же время ПЖКХ делает акцент жителей на то, что в случае возникновения проблем, с частной компанией спорные вопросы придется решать через суд.



Исполняющий обязанности руководителя ПЖКХ Александр Самарин считает, что вопрос отказа жителей от услуг Жилищно-коммунального хозяйства — вопрос временный.



- Дома уходят до того момента, пока не возникнет какой-нибудь громкий прецедент. Тогда жители начнут возвращаться в ПЖКХ»,– говорит Александр Самарин.