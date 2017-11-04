Предприятие Daugavpils Siltumtīkli сообщает о том, что тариф на тепло в ноябре повысится.

Если в сентябре и октябре этого года тариф на тепло составлял 48,97 EUR/MWh без учета налога, то согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в ноябре 2017 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию и составит 52,08 EUR/MWh (без НДС).