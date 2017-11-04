3 ноября в рамках договора между Санкт-Петербургом и Даугавпилсской Думой блокадники Ленинграда, которые живут в нашем городе получили полисы страхования здоровья.
В Обществе жителей блокадного Ленинграда состоят 24 даугавпилчанина. В этот раз полисы получили 19 человек, остальные этот документ получат весной.
Отметим, что в перечень услуг, покрываемых полисом страхования здоровья, входят амбулаторное и стационарное лечение, скидки на физиотерапию, стоматологию, приобретение медикаментов. Полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы.
Отметим, что в перечень услуг, покрываемых полисом страхования здоровья, входят амбулаторное и стационарное лечение, скидки на физиотерапию, стоматологию, приобретение медикаментов. Полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы.
Думаю глубоко за 80 ...
И если уж "полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы" , а не Санкт Петербурга , то почему такая избирательность то ? Если деньги на подобные расходы есть , то почему не выдать подобные полисы ВСЕМ лицам , например старше 85 ... или если таких людей много - а денег не очень ... то старше 90 , 95 , 100 ... ?!