3 ноября в рамках договора между Санкт-Петербургом и Даугавпилсской Думой блокадники Ленинграда, которые живут в нашем городе получили полисы страхования здоровья.

В Обществе жителей блокадного Ленинграда состоят 24 даугавпилчанина. В этот раз полисы получили 19 человек, остальные этот документ получат весной.



Отметим, что в перечень услуг, покрываемых полисом страхования здоровья, входят амбулаторное и стационарное лечение, скидки на физиотерапию, стоматологию, приобретение медикаментов. Полисы из своего бюджета оплачивает Социальная служба Даугавпилсской Думы.