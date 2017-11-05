В рамках программы перемещения соискателей Латвия согласилась принять 501 человека. До сих пор приехали 346. Но сколько из них остались в стране — точно не знает никто. Причины отъезда могут быть разные — поиски лучшей жизни или же просто не получилось найти работу и жильё. Но некоторые всё же возвращаются - и сталкиваются с новыми проблемами, рассказывает Русское вещание LTV7.

Среди беженцев Латвия не очень популярный пункт назначения. И даже, если они сюда приезжают, то надолго не задерживаются. По программе перемещения Евросоюза до 15 сентября этого года в Латвию прибыло 346 беженцев. Сколько из них осталось неизвестно, но точно в разы меньше.



«С начала прошлого года к нам обратилось 117 человек. К сожалению, часть из них уже уехала из Латвии. Сейчас у нас зарегистрировано 37 человек. А за эти полтора года мы помогли 20 соискателям беженцам найти работу. Из них сейчас работают 14 человек. Это те, за кем мы активно следим, конечно, может таких людей больше, и они просто нашли работу без нашей помощи. Но те, кто остаются - действительно хотят работать», - говорит проектный руководитель Госагентства занятости Антра Янсоне.



Чтобы получить, пособие беженцу необходимо зарегистрироваться в Госагентстве занятости. Однако служба не ведёт учёт, кто именно к ним обращается — беженцы или лица с альтернативным статусом. Как правило в Латвии беженцы работают в сфере деревообработки, строительства, розничной торговли, садоводства, медицины, а также в сфере питания. Некоторые всё-таки возвращаются, и тут их ждут новые проблемы.



«Говоря простым языком, беженцев можно сосчитать на пальцах одной руки. В основном так и получается, что приобретая статус беженца, они уезжают из Латвии. И здесь появляется проблема — некоторые семьи не могут вернуться обратно. Получается ситуация, что у них нет пособия, потому что, если они не регистрируются в Госагентстве занятости, они его теряют. И если возвращаются семьи с младенцами, мы размещаем их в «Муцениеках», потому что им негде жить. Хоть согласно регулированию, после получения статуса беженца у них нет прав там находиться», - поясняет министр внутренних дел Рихард Козловскис.



По словам главы МВД, в Латвии нужно создать одно учреждение, которое бы занималось вопросами беженцев. В прошлом году в Риге открылся Центр координации беженцев, который занимался проблемами с жильём. Но сейчас он ликвидирован. В Рижской думе говорят, что беженцев оказалось не так много и отдельный центр уже не требуется.



«После полутора лет работы центра были просмотрены его функции. Стало понятно, что лучше их передать уже существующим департаментам, (..)которые могли бы ту же самую работу сделать», - рассказал директор Юридического управления Рижской думы Янис Лиепиньш.



Как сообщала весной передача De facto Латвийского телевидения, активного вклада в решение проблем беженцев этот центр не вносил.



«Этим людям было бы желательно учить латышский язык дольше, чтобы они могли найти работу получше. Но, к сожалению, многие не могут позволить себе уделять этому много времени, например, учить латышский три месяца, чтобы получить категорию А2. Им необходимо заботиться о своей семье», - говорит проектный руководитель Госагентства занятости Антра Янсоне.



На выполнение плана приёма соискателей убежища в прошлом году Латвия истратила более пяти миллионов евро, в этом году потратит — чуть менее этой суммы. Нынешней осенью государство запустит пилотный проект, в рамках которого в сотрудничестве с самоуправлениями поможет найти жильё, работу и возможности получать образования — нескольким семьям.