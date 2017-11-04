Пока латвиец, владеющий электрокаром, не может рассчитывать ни на значительную экономию, ни на развитую сеть станций. Их, правда, собираются построить, но налоговых скидок в планах государства нет.

В данный момент в Латвии зарегистрировано 300 электрокаров, тогда как в стране в общей сложности насчитывается 760 тысяч автомобилей. Большую часть электромобилей купили в 2014-2015 гг, когда государственные и муниципальные ведомства, а также частные предприятия могли приобрести их со значительной субсидией. На покупку электромобилей потратили около 2,7 млн евро.



Бюджетным ведомствам ЕС оплачивал до 85% стоимости машины, чем воспользовались, например, многие рижские муниципальные учреждения, а также Вентспилс, Елгава и другие регионы.



Отзывы не самые положительные — во-первых, без софинансирования электрокар никто бы не купил, только на разнице топлива сэкономить невозможно, и второе — машины неудобно заряжать, поскольку станции «быстрой» зарядки доступны не всем, а медленная — от обычного контакта — занимает слишком много времени.



За весь прошлый год в Латвии зарегистрировали 19 электромобилей, а в Эстонии, например, 49. Норвегия же заявила, что уже в 2025 году машины, которые работают на нефтепродуктах, продавать не будут вообще — и там за последние три года в регистр внесли более 100 тысяч электрокаров. В данный момент их покупает каждый третий норвежец, это лучший в мире результат. Станции заряда в этой скандинавской стране есть почти на каждой стоянке.

Однако Норвегия — достаточно богатая страна, и может позволить, например, не взимать налог на первую регистрацию, НДС, есть также льготы по дорожному налогу — и не надо платить за использование дорог.

Но и в Норвегии электромобили со всеми льготами еще дороже обычных машин — и не всегда надежны. Например, они менее эффективны на севере — когда снаружи -25 или -30 градусов и много снега, батарея работает хуже.



От обычной домашней розетки батарея полностью заряжается примерно за 9-12 часов, в свою очередь на «быстрой» станции хватит получаса. Есть еще и заправки «средней» скорости — в этом случае требуется 4-5 часов.



Как и в случае с зарядкой мобильного телефона, у разных марок машин отличаются разъемы, и не все провода везде годится.



Обычный провод для зарядки не подходит — у любого удлинителя очень большое сопротивление, он может перегреться и, что чрезвычайно опасно, загореться.



Информацию о части зарядных станций можно найти на сайте Дирекции безопасности дорожного движения, о некоторых — на странице Latvenergo.



По официальным данным, планировали создать 35 общедоступных станций зарядки, причем 19 — в столице. Общие издержки со стороны государства — полмиллиона евро.



Однако журналисты убедились: некоторые станции не работают, в некоторых нельзя зарядить все модели авто, а какие-то тщательно спрятаны от водителей.



В данный момент Латвия собирается построить сеть зарядных станций. За государственные и европейские средства этим будет заниматься Дирекция безопасности дорожного движения, которой задание делегировало Министерство сообщения. Станции появятся в 70 пунктах по всей Латвии, на расстоянии 30-50 км друг от друга. Почти половину объектов уже строят, общие траты — около 8 млн евро. Цель — закончить к середине 2018 года, но неизвестно, сколько будет стоит зарядка.



Журналисты подсчитали, действительно ли электрокары дешевле — с учетом цены топлива, электричества, а также необходимости через 7 лет менять батарею.



Допустим, на бензин для обычного автомобиля в месяц уходит 150 евро, в год — 1800 евро, за семь лет — 12,6 тысячи. Одна зарядка электрокара от домашней розетки, по наблюдениям пользователей, стоит около 2,5 евро — то есть 6,4 тысячи за семь лет. На 6 тысяч евро меньше.



Однако необходимо менять батарею, которая за 7 лет теряет около 30% объема. Для Nissan Leaf она стоит 5 тысяч евро, для BMW — 12 тысяч.



Кроме того, электрокары имеют право бесплатно стоять в центре столицы на парковках Rīgas satiksme, где один час стоит три и более евро. Если автомобиль зарегистрирован на предприятие, меньше и налог на транспортное средство — не 30-50 евро, а 10. Частные лица не должны платить эксплуатационный налог.



Но при покупки машины налоговых льгот, как в Норвегии, нет — НДС придется платить, как нет и прямых субсидий на приобретение, как это было в 2014 году. Сперва предполагалось в 2018-м выделить на эти цели миллион евро, разделив его на различные гранты, но Минсообщения указало, что средств нет.



Научный сотрудник РТУ Кристап Витолс говорит о перспективах рынка электромобилей. Ведь цена новой машины слишком велика для многих жителей Латвии. «Эти машины дороже, чем автомобили на бензине или дизеле, если покупать новую. Специфика латвийского рынка указывает на то, что изначально такие машины смогут приобрести те, кто вообще может позволить себе новую машину. А уже потом, когда в продаже появятся подержанные электромобили, их сможет купить более широкая аудитория», — считает он.



«Как водитель я сказала бы, что у него невероятно много плюсов и преимуществ. Единственная проблема и недостаток — зарядные станции», — так о единственном в крае электромобиле рассказывает управляющая Лузнавской волости Ивета Балчуне. Она на «электрокаре» ездит уже больше года. Машину в рамках программы софинансирования немногим более двух лет назад купила Резекненская краевая дума.