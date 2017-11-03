3 ноября был подписан договор на строительство двухуровневого путепровода в Даугавпилсе.

По конкурсу проводить строительные работы будет объединение «T un KT», в состав которого входит компания “TILTS” и AS “Kauno tiltai”.



Работы будут выполняться по проекту строительства двухуровневого виадука на ул.Смилтенес с подъездными путями до перекрестка ул.Смилшу и Кауняс. Реализация данного проекта позволит соединить центр города и Новое Строение.



Общая стоимость проекта составляет 6 млн. 497 тысяч 955 евро.



Срок выполнения строительных работ составляет 12 месяцев с момента подписания договора.