Каталония, объявившая о независимости, сегодня у всех на устах. Говорят, по традиции, о большой политике и вселенском заговоре, о последствиях, которые могут ждать регион во главе с мятежной и прекрасной Барселоной, но как в такой обстановке живется обычным людям? Об этом рассказала Нина Кузьмина, бывшая жительница Даугавпилса, которая давно живет в столице Каталонии и была свидетельницей исторических событий последних недель.

Латышский нужен в Аргентине



Нина уехала из Латвии в 2005 году после окончания Латвийской академии культуры, где она получила специальность «Скандинавские страны» (шведский язык и культура). Учиться в магистратуре она начинала уже в Швеции, а заканчивала в Испании.



В 2007 году она уехала в Аргентину: «Здесь я неожиданно нашла работу в международной финансовой компании, которая искала людей со знанием латышского (!), шведского, русского и других малых европейских языков», - рассказывает Нина. В 2010 году она все же решила вернуться в Европу.



Барселона была тем местом, где она почувствовала себя в «своей тарелке», когда впервые посетила город еще студенткой. Определяющую роль при выборе сыграло и то, что здесь много иностранцев.



«Мне очень понравился стиль жизни, люди и сам город. Даже в Риге я немного чувствовала себя белой вороной. А в Барселоне никого не удивляет, что ты тут живешь, а если еще и по-каталански пытаешься говорить, то люди искренне радуются»..



На каталанском она свободно заговорила в течение года после курсов, и когда начала на нем говорить с друзьями и коллегами. Затем она познакомилась со своим молодым человеком-каталонцем.



В Барселоне относительно легко найти работу в международных компаниях или в индустрии туризма, если помимо какой-нибудь специальности знаешь языки (русский ценится наравне с английским). Знание испанского значительно расширяет возможности найти хорошую работу. Но надо учитывать очень высокий уровень безработицы в городе и регионе, так что нельзя сказать, что приехать и устроиться в Барселоне легко. Нине помогло то, что она занималась переводами.



Непослушная провинция



В 2010 году, когда Нина поселилась в Барселоне, движение за независимость только набирало обороты. На фоне общих настроений сначала Нина была немного подавлена, потому что началась знакомая по Латвии картина (паспорта неграждан и т. д).



"Но после общения с местными я успокоилась, так как каталонцы намного более практичны и в первую очередь думают об экономической выгоде и ссориться ни с кем не хотят. К тому же Барселона - очень открытый город".



Нина основательно изучила историю региона, чем едва ли могут похвастаться многие латвийские деятели, называющие себя патриотами.



Конечно, нужно понимать, что движение за независимость в Каталонии началось не вчера, напоминает бывшая латвийка. Каталония потеряла свою независимость в 1714 году, так как не поддержала династию Бурбонов, и с тех пор регулярно пыталась ее восстановить (республика провозглашалась в 1873, 1931 и 1934 году и была подавлена). После смерти Франко была написана действующая конституция, благодаря которой в Каталонии свой парламент, президент, система образования и многое другое (например, публичное школьное образование на каталанском с 1983 года).



«То есть, сравнение с Курземе или Латгалией, или с Крымом тут неуместно.



Каталония существовала еще в Средневековье, тут был свой парламент и конституция уже с 1192 и 1283 года».



В 2006 году правительством социал-демократов Каталонии было предложено утвердить свою конституцию, что и было сделано. А потом началась «свистопляска». Утвержденную на референдуме конституцию Мадрид не признал и урезал через Конституционный суд после 4 лет рассмотрения дела.



Важно иметь в виду, что судей утверждают политики Сената, и был нарушен ряд судебных практик, то есть, независимость конституционного суда практически отсутствует, и он является удобным инструментом в руках испанского правительства. С этого и началось нынешнее движение за независимость, которое привело к ситуации на сегодняшний день.



Улица зовет



Нина знает многих людей, которые именно после 2010 года стали хотеть жить в своем государстве, хотя раньше им это и в голову не приходило. После решения суда на улицы Барселоны в первый раз вышла массовая демонстрация. С тех пор Каталония пыталась подписать с Мадридом новый план финансирования, а затем добиться легального референдума. Правящая консервативная партия не стала даже участвовать в переговорах. Мало того, захотела изменить систему образования и другие компетенции Каталонии.



В итоге количество людей, поддерживающих независимость, возросло с примерно 15% в 2006 году до более 50% в 2016.



В течение этих лет было проведено несколько выборов в региональный парламент, в результате которых парламентское большинство составляют партии, выступающие за независимость. Референдум, проведенный 1 октября, когда военная полиция применила силу против мирных жителей по приказу испанского правительства, разозлил каталонцев, поддерживающих независимость. Испанское правительство отреагировало намерением ввести в силу параграф конституции, позволяющий перенять управление автономной областью. Что, в свою очередь, привело к провозглашению независимости 27 октября.



В голосовании участвовали 43% жителей из 5,3 миллионов, имеющих право голоса, 90% из них проголосовало за независимость. Основываясь на этих результатах, президент Каталонии объявил намерение провозгласить независимость.



Среди проголосовавших за независимость был и друг Нины Бернат. Пара воспитывает двух маленьких детей, и их, как и многих молодых людей из окружения, привлекает перспектива жить в маленькой богатой республике: 7,5 млн. жителей на территории, равной половине площади Латвии.



Плюсы независимости для Каталонии заявлены большие, говорит Нина, так как это богатый регион, в данный момент не имеющий возможности контролировать свои доходы. «То есть, по идее может улучшиться все, начиная с ВВП и заканчивая объемом социальных расходов. Время покажет. Главный минус - это то, как была достигнута независимость. Из-за форсирования обстоятельств общество может расколоться. Но нужно быть очень рьяным консерватором, чтобы оправдывать действия испанского правительства», - считает она.



Нечеткие очертания



Пока же среднестатистический житель Каталонии получает в месяц 1000-1200 евро. Минимальная зарплата в регионе составляет примерно 700 евро, средняя зарплата в 2016 году составила около 1400 евро в месяц после налогов.



При этом, замечает Нина, возможности для роста есть и можно зарабатывать и 2000 евро в месяц, и больше.



Аренда жилья в Барселоне начинается от 600 евро, обычно за квартиру с двумя спальнями нужно около 800-900 евро, коммунальные услуги в месяц - порядка 150 евро. За детский сад (ребенок до трехлетнего возраста) нужно платить 300-400 евро (с 3 лет начинается бесплатная школа и оплачивается питание около 150 евро в месяц).



Цены на продукты сравнимы с латвийскими. То есть, свести концы с концами далеко не просто, если зарплата не превышает среднюю, или если работает только один человек в семье.



Как и в Латвии, сложнее всего в экономическом плане приходится людям с низким уровнем образования, семьям с маленькими детьми и пенсионерам. Высокая стоимость жилья во многом обусловлена ростом количества туристов, рассказывает Нина.



Политическая ситуация в регионе и соответствующее настроение каталонцев не изменились даже после теракта, потрясшего мир 17 августа 2017 года. «К сожалению, теракт не удивил, это был вопрос времени. Грустно то, что местные обычные мальчики, пусть и арабского происхождения, но выросшие здесь, так легко попали под влияние экстремистов.



Я считаю, что это комплексная проблема. Это не только про религиозный экстремизм, но и про засилье жестокости в средствах массовой информации, компьютерных играх и так далее», - говорит Нина.



Сейчас жители Барселоны пребывают в растерянности. Эйфория большинства жителей региона сменилась неизвестностью и ощущением неопределенности. Испанское правительство назначило выборы на 21 декабря, в которых будут участвовать и местные партии, одновременно будет идти суд над каталонским правительством.



«Пока нет четкого ощущения, что теперь тут отдельная страна, пока над зданием правительства развеваются два флага. Те, кто против независимости, протестуют на демонстрациях и ждут ареста каталонского президента и применения других объявленных мер. Республика объявлена, и теперь все нервно ждут, сколько она продлится…», - этими словами Нина заканчивает свое повествование.