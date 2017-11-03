Объявлен конкурс на должность специалиста центра посетителей музея шмаковки. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение работы экспозиции, продажа входных билетов и сувениров, а также проведение экскурсий на трех языках - латышском, русском и английском. Также новый сотрудник должен будет организовывать мероприятия в музее и вести страницу музея шмаковки в социальных сетях.
Платить за такую работу музей шмаковки готов 583 евро до уплаты налогов.
Специального образования для получения должности не требуется. Достаточно иметь среднее образование. При этом, кандидатам с высшим образованием в области филологии, истории или туризма будет отдаваться предпочтение.
CV можно присылать до 6 ноября на адрес электронной почты info@smakovka.lv, или подавать лично по адресу ул.Ригас, 22а (офис туристического инфо-центра).
Специального образования для получения должности не требуется. Достаточно иметь среднее образование. При этом, кандидатам с высшим образованием в области филологии, истории или туризма будет отдаваться предпочтение.
CV можно присылать до 6 ноября на адрес электронной почты info@smakovka.lv, или подавать лично по адресу ул.Ригас, 22а (офис туристического инфо-центра).
Говорит на трех языках.
Как литруху "скушает " - на восьми
Продавать - маму родную продаст, не то что сувениры
Мероприятия такие организовывает - по три экипажа полиции приезжает !
Широчайшей души человек !
Могу телефон дать...
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Прям вижу кучи желающих с кучей требований и такой низкой зарплатой.