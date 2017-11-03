Объявлен конкурс на должность специалиста центра посетителей музея шмаковки. В обязанности сотрудника будет входить обеспечение работы экспозиции, продажа входных билетов и сувениров, а также проведение экскурсий на трех языках - латышском, русском и английском. Также новый сотрудник должен будет организовывать мероприятия в музее и вести страницу музея шмаковки в социальных сетях.

Платить за такую работу музей шмаковки готов 583 евро до уплаты налогов.



Специального образования для получения должности не требуется. Достаточно иметь среднее образование. При этом, кандидатам с высшим образованием в области филологии, истории или туризма будет отдаваться предпочтение.



CV можно присылать до 6 ноября на адрес электронной почты info@smakovka.lv, или подавать лично по адресу ул.Ригас, 22а (офис туристического инфо-центра).