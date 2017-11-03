Государственная полиция сообщает о случае ограбления, совершенного рецидивистом в отношении пожилого даугавпилчанина.

31 октября в 15:10 полиция получила информацию о том, что в квартиру 73-летнего мужчины пробрался неизвестный, который, пригрозив жертве расправой, похитил у него 7 тысяч евро.



Полиция начала уголовный процесс и занялась розыскными действиями. В результате комплекса оперативных мероприятий, на следующий день по подозрению в совершенном преступлении был задержан 45-летний мужчина. Однако, осмотрев личные вещи задержанного, была обнаружена лишь часть похищенной суммы — 2 934 евро.



Полиция сообщает, что задержанный мужчина ранее был неоднократно судим.



На данный момент полиция продолжает расследование. В случае, если вина задержанного будет доказана, ему грозит уголовная ответственность — штраф и лишение свободы на срок до 8 лет.