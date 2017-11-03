На финансовом комитете в Даугавпилсской думе депутаты рассмотрели проект решения об использовании права первой руки на покупку пустующего общежития на ул.18 Новембра, 43. Здание продает фирма “Realm” за 20 тысяч евро.

Долгие годы здание бывшего общежития портит внешний вид центра города разбитыми стеклами и забитыми оконными проемами. Нарекания в адрес этого «гнилого зуба» поступали со стороны жителей неоднократно.



Самоуправление, оценив сумму, за которую продается недвижимость, планирует приобрести его в собственность для расширения городского жилого фонда.



Пока говорить о планах на данное здание рано, так как для решения ряда вопросов, первоначально необходимо детальное техническое обследование здание, а также заключение эксперта о состоянии дома.



Окончательное решение о покупке депутаты будут принимать на заседании думы.