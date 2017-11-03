Вчера на заседании финансового комитета депутаты рассмотрели вопрос о присуждении награды «За вклад всей жизни».

Кандидатом на получении почетной награды, а также денежной премии в размере 400 евро выдвинута бессменная заведующая канцелярией Даугавпилсской думы — Валентина Саркане.



Валентина Саркане работает в Даугавпилсском самоуправлении более 37 лет. Свою работу в думе она начала 28 января 1980 года как секретарь Даугавпилсского городского исполкома. С 1983 года Валентина Саркане исполняла обязанности секретаря председателя Даугавпилсского исполкома, а с 1992 года стала руководителем канцелярии.



Свои обязанности Валентина Саркане успешно выполняла при многих руководителях Даугавпилсской думы, именно поэтому среди сотрудников ее почитают бессменным, профессиональным и компетентным членом коллектива думы Даугавпилса.



Окончательное решение депутаты примут на заседании думы.