Управление коммунального хозяйства призывает водителей обратить внимание на изменения в дорожном движении в центре города на ул.Лачплеша, а также на ул.Шаура.





Ремонтные работы на улице Шаура продлятся до 4 ноября. Изменения в организации движения коснутся отрезка пути ул.Шаура от ул.Вишкю до ул.Ятниеку.



Водителей призывают внимательно следить за знаками и быть аккуратнее за рулем в период дождливого межсезонья. Ввиду проводимых ремонтных работ, движение транспорта по улице Лачплеша от ул. Циетокшня до ул.Гимназияс до 30 ноября будет организовано согласно схеме Ремонтные работы на улице Шаура продлятся до 4 ноября. Изменения в организации движения коснутся отрезка пути ул.Шаура от ул.Вишкю до ул.Ятниеку. Схема. Водителей призывают внимательно следить за знаками и быть аккуратнее за рулем в период дождливого межсезонья.