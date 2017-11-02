Уже в ближайший понедельник, 6 ноября, партии «Единство» нужно назвать кандидата, который займет освобождающийся пост главы Минэкономики – в отставку уходит Арвил Ашераденс, который не сможет возглавлять одновременно и министерство, и парламентскую фракцию партии. Но пока никто из названных потенциальных кандидатов не получил должной поддержки, сообщает LTV.

Переговоры в партии идут трудно. Их еще больше осложнило заявление латгальского отделения «Единства»: там желают видеть главой Минэкономики бывшего мэра Даугавпилса Яниса Лачплесиса.



Кандидатуру Яниса Лачплесиса предложил Анри Матисс - бывший министр сообщения, который недавно покинул ряды «Единства».



Председатель фракции «Единства» Солвита Аболтиня заявила, что официально Лачплесис не был предложен, поэтому дискуссий насчет него не проводилось. Но она признала, что ситуация непростая: решение ведь должно быть единогласным.



Предприниматели Даугавпилса, которым последние годы руководил Янис Лачплесис, сходятся в единогласном мнении, что экономика в городе переживает сложные времена, находясь в глубоком кризисе. Строительные компании переживают серьезную стагнацию, руководители малого бизнеса говорят о том, что вести дела в Даугавпилсе за последние годы стало делом выживания. Политика государства, недальновидная политика развития города предыдущим руководством стали причиной сложной экономической ситуации в Даугавпилсе, при котором люди не имеют стабильности и уверенности в завтрашнем дне.



Насколько оправдано предложение Анри Матисса выдвинуть Яниса Лачплесиса в такой ситуации на должность министра экономики, остается только гадать. Будет ли поддержана кандидатура экс-мэра на вакантную должность — покажет ближайшая неделя.