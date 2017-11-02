Главным отличием нового «политического сезона» от принципов работы прошлого руководства думы стало более прозрачная работа депутатов думы. Большинство депутатов и сотрудников думы, последовав примеру Андрея Элксниньша, стали активными пользователями социальных сетей.

Однако, как только представители власти стали активнее «выходить к народу», горожане стали не менее активно писать о проблемах, требующих пристального внимания со стороны думы.



Проанализировав профили некоторых руководящих сотрудников думы, и комментарии, оставленные под их постами, отчетливо вырисовалась одна из основных проблем, волнующих горожан — это состояние дорог в различных микрорайонах города.



Горожане наперебой сообщают о ямах, незалатанных дырах, плохом состоянии тротуаров, а в некоторых случаях и вовсе об их отсутствии в местах, где горожанам они крайне необходимы.



На сегодняшний день в самоуправлении разработан трехлетний план по ремонту городских дорог, однако в него включена лишь часть адресов из сотен тех, на которые просят обратить внимание горожане.



Состояние дорожной инфраструктуры всегда вызывало много нареканий со стороны горожан. Особенно остро проблема вырисовывается в осенне-зимний период, когда на состояние дорожной инфраструктуры пагубно влияют погодные условия. В то же время, ответственный службы, по мере возможности стараются обращать внимание на указанные горожанами адреса.