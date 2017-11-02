10 ноября 2017 года, в 18.00, в даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) состоится праздничный концерт в честь Дня провозглашения независимости Латвийской Республики.

Главными участниками и создателями праздничного настроения станут творческие коллективы Центра белорусской культуры: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» (руководитель Вечеслав Петров), танцевальный ансамбль «Лянок» (руководитель Марина Медунецкая), вокально- инструментальный ансамбль «Пралески» (руководитель Анастасия Малышева) и хоровая капелла «Спадчына» (руководитель Янина Юзефович); а также свои стихи прочтут даугавпилсские поэты.



Надеемся, что музыкальные, танцевальные, а также поэтические выступления создадут всеобщее праздничное настроение и оставят Вам самые добрые и доставят Вам самые добрые и приятные ощущения!



Будем рады видеть Вас в пятницу, 10 ноября 2017 года, в 18.00, в Центре белорусской культуры по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68 (вход со двора).



Вход свободный.