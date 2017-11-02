Сегодня на финансовом комитете Даугавпилсской думы одним из вопросов депутаты рассмотрят присуждение денежных призов лауреатам Награды года.
Всего в этом году на Награду года было заявлено 22 кандидата. Комиссия ознакомилась с кандидатами во всех заявленных номинациях, и пришла к выводу, что денежную награду в размере 250 евро получат лауреаты лишь двух категорий из шести. В этом году из всех представленных к награде персон, комиссия постановила, что в сфере культуры, образования, спорте и народном хозяйстве денежная денежная награда не будет присуждена никому.
Денежный приз в размере 250 евро получат лишь два номинанта Награды года: Антонина Приедите - в номинации "Здравоохранение и социальное обслуживание", и Ирена Войтане - основатель и руководитель общества "Atmiņu lāde", заявленная в номинации "Общественная деятельность".
Еще восемь кандидатов на Награду года будут отмечены Почетной грамотой и серебреным Почетным знаком.
Решение о награждении сегодня будут принимать депутаты на финансовом комитете. Окончательное решение будет принято на заседании думы.
Торжественная церемония вручения наград состоится по традиции на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения независимости Латвии.
Денежный приз в размере 250 евро получат лишь два номинанта Награды года: Антонина Приедите - в номинации "Здравоохранение и социальное обслуживание", и Ирена Войтане - основатель и руководитель общества "Atmiņu lāde", заявленная в номинации "Общественная деятельность".
Еще восемь кандидатов на Награду года будут отмечены Почетной грамотой и серебреным Почетным знаком.
Решение о награждении сегодня будут принимать депутаты на финансовом комитете. Окончательное решение будет принято на заседании думы.
Торжественная церемония вручения наград состоится по традиции на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения независимости Латвии.