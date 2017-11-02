Сегодня на финансовом комитете Даугавпилсской думы одним из вопросов депутаты рассмотрят присуждение денежных призов лауреатам Награды года.

Всего в этом году на Награду года было заявлено 22 кандидата. Комиссия ознакомилась с кандидатами во всех заявленных номинациях, и пришла к выводу, что денежную награду в размере 250 евро получат лауреаты лишь двух категорий из шести. В этом году из всех представленных к награде персон, комиссия постановила, что в сфере культуры, образования, спорте и народном хозяйстве денежная денежная награда не будет присуждена никому.



Денежный приз в размере 250 евро получат лишь два номинанта Награды года: Антонина Приедите - в номинации "Здравоохранение и социальное обслуживание", и Ирена Войтане - основатель и руководитель общества "Atmiņu lāde", заявленная в номинации "Общественная деятельность".



Еще восемь кандидатов на Награду года будут отмечены Почетной грамотой и серебреным Почетным знаком.



Решение о награждении сегодня будут принимать депутаты на финансовом комитете. Окончательное решение будет принято на заседании думы.



Торжественная церемония вручения наград состоится по традиции на праздничном мероприятии, посвященном годовщине провозглашения независимости Латвии.