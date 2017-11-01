30 октября в районе Кожзавода, на пересечении улиц 18 Новембра и Валкас произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал ребенок.

Как сообщили в полиции, в 13:43 на обозначенном перекрестке водитель - женщина 1994 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки Volvo, сбила 10-летнюю девочку. Ребенок пересекал проезжую часть по пешеходному переходу.



Вследствии аварии ребенок был доставлен медиками в больницу. По счастливой случайности серьезных травм, сбитая на пешеходном переходе девочка, не получила.



Выяснением обстоятельств дорожно-транспортного происшествия занимается полиция.



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