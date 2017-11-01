В последнее время настоящую «бурю в стакане воды» вызвало возможное изменение названия Даугавпилсского университета на "Austrumlatvijas Universitāte" (Восточно-Латвийский университет) при реорганизации.

Я считаю, что в дискуссии об университете, который в Латгальском регионе имеет такое большое значение, фокус должен быть не на то или иное название или раздел высоких постов, а на более важные вопросы - a именно это продолжение поднятия уровня качества образования. Чтобы студентам предлагались образовательные программы, которые отвечают самым высоким современным стандартам, чтобы в университете работали высококвалифицированные преподаватели - практикующие ученые, чтобы университет становился бы все более важным партнером в области научных исследований на международном уровне, чтобы развивался экспорт образования - обучение и перенос знаний также студентам из других стран.



Важен также прилив "свежей крови", сотрудничество: программы обмена, гостевые лекторы - известные личности, учение с именем. Все вышеназванное - это составляющие репутации высшего учебного заведения. Именно это привлекает будущих студентов, а название университета для них, вероятно, будет одним из самых последних факторов, которые следует учитывать при выборе университета.



Значение имеет также сотрудничество с будущими работодателями и местными самоуправлениями, чтобы знания учащихся были востребованы на рынке труда и отвечали потребностям региона. Нам нужны молодые, энергичные, образованные молодые люди, которые имеют высокий уровень образования и применяют свои знания здесь, на своей родине.



Даугавпилсский университет считает своей миссией высококачественное образование и научные исследования современного уровня, этим создавая интеллектуальную базу для гармоничного развития Латгальского региона. Я желаю университету достичь этого, а также реализовать намерение стать одним из самых эффективных государственных университетов в Латвии, продолжать развиваться - нашему городу Даугавпилсу и региону необходим тот импульс энергии, радости и новых идей, который создается и преумножается в вузах!



Хочу также поздравить академика Латвийской Академии наук (первого академика в Латгалии), доктора биологических наук Арвида Баршевскиса с присужденной ему заслуженной наградой Кабинета министров Латвии и пожелать новых успехов!



Виталий Айзбалтс, бывший исполнительный директор Даугавпилсского районного совета