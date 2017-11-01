В этом году инспекторы Центра госязыка выявили в 37 учебных заведениях случаи неиспользования латышского языка согласно требованиям. Об этом сообщает LETA со ссылкой на отчет ведомства.

Во всех случаях Центр госязыка реагировал на полученную жалобу, причем в подавляющем большинстве жалоба касалась двух и более педагогов.17 нарушений констатировано в образовательных учреждениях Риги, в том числе в 7 детских садах. Еще 8 заведений-нарушителей выявлено в Даугавпилсе, 2 — в Вентспилсе.За прошлый год несоответствие использования латышского языка согласно требованиям было констатировано в 54 учебных заведениях.