Руководство ПЖКХ поддержало и продолжило инициативу экс-мэра Андрея Элксниньша проводить встречи с жителями города по микрорайонам. Она из таких последних встреч прошла в здании 15-ой средней школы на Новом Строении.

После встреч сотрудникам ПЖКХ удалось определить круг вопросов, наиболее сильно волнующих горожан.



В рамках актуальных остается вопрос повышения энергоэффективности многоквартирных домов, проблема утепления чердаков, вопросы освещения и благоустройства детских площадок и стоянок во дворах.



Не менее острым остается вопрос ремонта балконов, которые находятся в аварийном состоянии в большинстве домов (особенно в районе Химии и Нового Строения). Некоторые жители высказали предложение снести конструкции, заменив их на французские балконы, подразумевающие только металлическое ограждение балконного проема. Но и в этом случае необходимо писать проект и собирать необходимую документацию.



Помимо вопросов, связанных непосредственно с ремонтом и благоустройством, на встречах жители жалуются на трудности в коммуникации с соседями. Об общедомовых собраниях жители высказываются как об одной из главной проблем. В весомой части случаев на собраниях невозможно собрать необходимый кворум - большинство, так как часть собственников квартир давно живет за границей, а некоторые просто не хотят принимать участия в общедомовых собраниях. Таким образом, в отсутствии большинства, все вопросы и обсуждения заходят в тупик. Но и в тех случаях, когда большинство собственников квартир все-таки собираются вместе, соседям очень сложно найти компромисс.



Более подробно о встречах с жителями руководство ПЖКХ расскажет в пятницу, 3 ноября, на очередной пресс-конференции, назначенной на 11:00.