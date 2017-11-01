С сегодняшнего дня все школьники Даугавпилса с первого по двенадцатый класс питаются в школах бесплатно. Изначально с инициативой расширить круг получателей бесплатного школьного питания выступили депутаты партии «Согласие». Предложение было поддержано всеми депутатами Даугавпилсской городской думы без исключения.

Как рассказала руководитель Управления образования Марина Исупова, все школы готовы начать кормить всех учащихся с сегодняшнего дня. Для реализации данной инициативы дополнительных средств из городского бюджета не потребовалось, так как у Управления образования достаточно средств, чтобы обеспечить бесплатными обедами всех школьников до конца года.



В этом году Даугавпилсское самоуправление выделило на бесплатное питание школьников сумму в размере 720 тысяч евро.



Всего в Даугавпилсских школах обучаются около 9 тысяч учеников, из них 1452 человека — ученики старших классов.