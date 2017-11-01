17 августа в Даугавпилсе начал свою работу новый генконсул России Андрей Юрьевич Владимиров. Вчера, 31 октября, состоялась его встреча с руководством городской думы и представителями прессы.

В первой части встречи новому генконсулу была представлена презентация о Даугавпилсе — об истории города, экономике, работе самоуправления, образовании, культуре и достижениях в спорте.

В продолжении встречи Андрей Владимиров рассказал о своих первых впечатлениях о городе и его населении.



- Мне очень комфортно в Даугавпилсе, приятно общаться с людьми. Здесь они особенно открытые. Ваш регион очень самобытен — тут множество творческих коллективов, спортивных команд, представителей искусства — глаза разбегаются от такого разнообразия, - отметил А.Владимиров.



Говоря о городе, генконсул отметил, что изначально сложилось впечатление, что внешне улицы Даугавпилса кажутся пустынными и люди сидят по домам. Однако, по замечанию Владимирова, это впечатление оказалось обманчивым. По его наблюдению, люди в Даугавпилсе имеют свою гражданскую позицию.



Позитивной тенденцией генконсул отметил наличие в городе множества студентов. Согласно предоставленной статистике, каждый 11-ый житель Даугавпилса — студент. В связи с этим Андрей Юрьевич пожелал, чтобы все студенты после окончания вузов находили себя в своем городе и оставались в нем.



Говоря о своих задачах, А. Владимиров высказал намерение способствовать в вопросах сотрудничества Даугавпилса с Россией, в частности, с городами-побратимами. Он отметил, что, несмотря на сложные геополитические обстоятельства, нужно продолжать развивать сотрудничество, реализовывать совместные проекты и обмениваться опытом.



Одним из главных приоритетов А.Владимиров обозначил вопрос использования транспортных возможностей Даугавпилса, в частности, восстановление железнодорожного сообщения между Даугавпилсом и Санкт-Петербургом.



В вопросах экономического развития новый генконсул РФ в Даугавпилсе пообещал приложить максимум усилий, чтобы привезти в Даугавпилс бизнес-десант, имея ввиду компании, которые могли бы заинтересоваться развитием в существующих экономических зонах.