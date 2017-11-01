Рынок на Кожзаводе на ул.Валкас давно не сходит с уст не только прохожих, призванных ежедневно проходить через самопроизвольно организованные ряды продавцов, но также и покупателей. Высказывают свое недовольство и те, кто торгует в этом месте.

Если первоначально рынок создавался для того, чтобы горожане могли торговать выращенными на своих участках фруктами и овощами, то со временем эти продавцы практически были вытеснены торговцами самым разным товаром, зачастую и контрабандным, в том числе сигаретами и лекарствами, а также белорусскими товарами.



В ближайшее время стихийный рынок будет взят под жесткий контроль. Самоуправление планирует организовать работу и этого и других таких торговых мест, которые есть и могут появиться в городе.



Для того, чтобы навести порядок на рынке Кожзавода, впредь муниципальная полиция будет контролировать соответствие предлагаемой на рынке продукции установленным правилам.