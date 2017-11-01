30 октября завершился конкурс, объявленный Даугавпилсским самоуправлением на обустройство публичного катка на площади Виенибас. К сожалению, в рамках конкурса не было подано ни одной заявки.

Напомним, договор на оборудование катка для горожан был заключен с компанией Mikss Serviss на три года. Дума расторгла договорные обязательства заблаговременно ввиду того, что не была удовлетворена выполнением условий договора со стороны компании Mikss Serviss. Об этом порталу “НАША” сообщила исполнительный директор думы Инга Голдберга.



Даугавпилсское самоуправление надеялось заключить договор с литовской компанией, которая предоставляла аренду катка, напрямую, но ввиду того, что даугавпилсские партнеры (компания Mikss Serviss) задолжали им 35 тысяч евро за сезон 2016/2017, литовская компания отказалась работать с Даугавпилсом.



Напомним, договор с компьютерной фирмой Mikss Serviss был заключен в 2015 году. Сумма за услугу составила 306 404 евро. Дума перечислила компании всю сумму, однако деньги не дошли до реального поставщика катка в Даугавпилс.



Таким образом, запятнанная репутация Даугавпилса в глазах литовской компании, одной из немногих предоставляющих подобную услугу, может стать причиной того, что в этом сезоне горожане и гости города не увидят на площади открытого катка, так полюбившегося многим за последние годы.



Портал «Наша» неоднократно поднимал тему закупок и конкурсов в Даугавпилсской думе при правлении Яниса Лачплесиса. Неоднократно заказы от самоуправления получали фирмы-посредники, которые напрямую не имеют никакого отношения к специфике и сфере деятельности объявляемых закупок. Вероятно, данный нелицеприятный факт, случившийся с общественным катком, заставит новое руководство думы быть более внимательными к фирмам, которые участвуют в конкурсах муниципалитета, и претендуют на бюджетные деньги.