В соответствии с изменениями Обязывающих правил Даугавпилсской городской думы № 46 “ Материальная поддержка Даугавпилсского городского самоуправления незащищенным лицам” , которые вступили в силу 3 июля 2017 года, был введен новый вид поддержки - политически репрессированным, жертвам коммунистического и нацистского режимов , участникам Второй мировой и Афганской войн ко Дню провозглашения Латвийской Республики.

Размер поддержки - 100,00 евро в год на одного человека (ранее выплачивались 15 евро только политически репрессированным).

Поддержка присваивается один раз в году (начиная с 1 ноября), на основании заявления лица и без оценки его материальной ситуации и доходов.

Если поддержка не получена по уважительным причинам, за ней можно обратиться до 31-го мая следующего года.

Поддержка выплачивается наличными деньгами или перечислением на указанный расчетный счет заявителя в кредитном учреждении.

За получением поддержки следует обращаться в Социальную службу, подав ЗАЯВЛЕНИЕ и копию соответствующего удостоверения. Заявление можно подать в электронном виде.



Клиентов принимают:

В центре обслуживания клиентов на ул.Лачплеша, 39

В Дневном центре “Saskarsme” на ул. Лиепаяс 4

В Социальной службе на ул. Виенибас, 8 , в 12-м кабинете

по следующему графику :

Понедельник 8.00 -12.00, 13.00 -17.30

Вторник 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Среда 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Четверг 8.00 -12.00, 13.00 -16.30

Пятница 8.00 -12.00 (по предварительной записи у консультанта лично или по телефону. 654-

49907 или 654-49908)