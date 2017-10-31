2 ноября в 11.00 в Даугавпилсе состоится семинар на тему доступной поддержки на реновацию многоквартирных домов.
Организует семинар Министерство экономики и компания "Altum " в рамках информационной кампании „Dzīvo siltāk”. На семинар приглашаются предприятия по обслуживанию домов, представителей обществ владельцев квартир и строительных предприятий, а также старших домов.
В ходе семинара "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" присутствующие смогут узнать о программе поддержки фондов ЕС, подготовке технической документации, процедуре подготовки решения и получении софинансирования. Во встрече примут участие также представители банков, которые проинформируют пришедших о возможностях взятия кредита.
Пройдет семинар в Даугавпилсе 2 ноября в 11.00 в Центре культуры Даугавпилсского края на ул. Добелес,30.
В ходе семинара "Повышение энергоэффективности многоквартирных домов. Условия, процесс реновации и качество" присутствующие смогут узнать о программе поддержки фондов ЕС, подготовке технической документации, процедуре подготовки решения и получении софинансирования. Во встрече примут участие также представители банков, которые проинформируют пришедших о возможностях взятия кредита.
Пройдет семинар в Даугавпилсе 2 ноября в 11.00 в Центре культуры Даугавпилсского края на ул. Добелес,30.
Финансирование ЕС скоро заканчивается , а вы только рассказываете ... Скажу так , время от начала ( получения согласие ВЛАДЕЛЬЦЕВ квартир) до завершения ( учитывая проектирование , согласование в Алтум , работы ( с учётом сезонного фактора ) , сдачу объекта и получение софинансирования ) - примерно ТРИ ГОДА !!!
Первую программу ( через ЛИАА ) Даугавпилс полностью просаботировал ... а , например , в Лиепае более 100 многоквартирных домов получили софинансирование и провели реновации РАЗЛИЧНОЙ степени ( как желали владельцы квартир ) . Первый проект реновации по новым правилам - то же лиепайчане утвердили по новой программе .
Боюсь и через Алтум у вас будет тот же результат ...
)))
Может быть зря боюсь ?
Ведь тогда нам больше достанется денег ЕС ...
)))
Финансирование ЕС скоро заканчивается , а вы только рассказываете ... Скажу так , время от начала ( получения согласие ВЛАДЕЛЬЦЕВ квартир) до завершения ( учитывая проектирование , согласование в Алтум , работы ( с учётом сезонного фактора ) , сдачу объекта и получение софинансирования ) - примерно ТРИ ГОДА !!!
Первую программу ( через ЛИАА ) Даугавпилс полностью просаботировал ... а , например , в Лиепае более 100 многоквартирных домов получили софинансирование и провели реновации РАЗЛИЧНОЙ степени ( как желали владельцы квартир ) . Первый проект реновации по новым правилам - то же лиепайчане утвердили по новой программе .
Боюсь и через Алтум у вас будет тот же результат ...
)))
1.Из планируемой реновации 1000 домов по программе Altum, сегодня подали заявки на реновацию только около 200 домов. Насколько я знаю, ни в одном доме сегодня еще не начались строительные работы.
2.Руководитель программы Altum господин Пуце был признан лицом которое должно нести моральную и политическую ответственность за трагедию в Золитуде .А его жена была замешана в коррупционном скандале о получении взяток от строительных фирм через ее фонд.
3. Ни Altum, ни проектировщики, ни строители не несут ответственности за конечный результат энергоэффективности. Берут в расчет только расчетные цифры. На деле может получиться, что после проведения работ, расчетная цифра энергоэффективности не будет достигнута.
4.Почему-то в расчет берут только утепление, забывая про техническое состояние конструктивных элементов здания, которые тоже нуждаются в реновации. Все скрытые дефекты которые будут выявлены в процессе проведения работ не подлежат софинансированию и будут оплачиваться собственниками.
5.Гарантия на выполненые работы 5 лет, при сроке кредита в 20 лет. После наших рукожопых строителей и замены материалов на более дешевые и низкого качества, придется через пять лет собирать деньги на новую реновацию.
6. Срок окупаемости до 20 лет. Половина собственников взявших сегодня кредит на реновацию, просто не доживет до окнчания выплаты и оставит долги своим детям и внукам.
7.Кредитная ставка Altuma - 2.4%. Если они так заботятся о реновации, почему не сделают ставку хотя бы 0,5 %?
Вот и получается, от реновации выиграют проектировщики, строители, банкиры и всякого рода аферисты. А расплачиваться будут собственники квартир, которые получат обклеенный пенопластом дом, который неизвестно сколько простоит.