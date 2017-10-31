Чтобы проинформировать о том, как налоговая реформа повлияет на различные группы населения, в ноябре Служба государственных доходов (СГД) проведет бесплатные семинары в Риге и других регионах Латвии.

В Даугавпилсе такой семинар состоится 9 ноября с 14.00 до 17.00 на ул. Клуса 4а (каб.№302).



СГД напоминает, что в июле 2017 года Сейм утвердил налоговую реформу, которая начнется 1 января 2018 года и будет означать существенные изменения для предпринимателей и физических лиц.