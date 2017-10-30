Предприятию Labiekārtošana-D поручено провести ревизию кладбищ. Цель ревизии - проверить расположение могил, т.к. зафиксированы случаи, когда захоронение расположено прямо на дорожке, которая предназначена для передвижения людей к местам захоронения их близких и родных.

Об обнаруженных нарушениях предприятие обязано будет доложить соответствующим службам, а также указать на кладбищах свободные места для захоронений.