В поселке Лоцики Науенской волости Даугавпилсского края отремонтировали 7 улиц и стоянки. Стоимость проекта составила 745 000 евро.

Технический проект был разработан еще в 2013 году, однако средства на проведения работ удалось взять только в прошлом году - в Госкассе. В результате были перестроены улицы Заля, Маза, Гайсмас, Маза Виенибас, Берзу, Иста, Виенибас и оборудованы стоянки. Реализация проекта была начата в сентябре того же года.



В ходе реконструкции улиц была построена новая система ливневок, оборудованы тротуары и установлено уличное освещение, создан сквер и установлены ограждения детских площадок.