Государственная пожарно-спасательная служба в минувшие выходные зафиксировала два случая пожаров на кухнях.

В субботу в 15.33 поступил сигнал о запахе гари на ул. Пушкина в Даугавпилсе. Прибыв на место, пожарные констатировали, что в квартире на пятом этаже многоквартирного дома задымление от пригоревшей на кухонной плите еды. Из задымленных помещений была спасена женщина. Ее передали в руки медиков.



В воскресенье в 7.46 на ул. Театра произошла похожая история. На первом этаже пятиэтажки в одной из квартир сгорела еда, оставленная на плите без присмотра. Из=за дыма пострадал мужчина, который был передан медикам. Пожар был ликвидирован к 8.35.



ГПСС призывает жителей быть внимательными и не оставлять на плите еду без присмотра, т.к. это может привести к пожару и жертвам. Помимо этого Даугавпилчанам напоминают и о необходимости установить дома детектор дыма, т.к. это один из самых простых способов, как избежать несчастья и уберечь себя и соседей от возможной трагедии.