11 ноября в 17.00 в Даугавпилсе уже в 5 раз пройдет факельное шествие, посвященное Дню Лачплесиса.

Начнется шествие от Даугавпилсского университета на ул. Парадес,1, и далее двинется по улицам Даугавас, Саулес, Музея, Лачплеша, Михоэлса и Ригас до площади Виенибас. Встреча участников и подготовка к шествию начнется в 16.30.



В шествии примут участие земессарги, пограничники, представители городской думы, молодежь, студенты, яунсарги и т.д. Организаторы приглашают горожан также принять участие в шествии. Сделать это можно до 7 ноября по тел. 20203713 или по эл. почте natalja.ivanova@daugavpils.lv.



Ввиду того, что количество факелов ограничено, жителям предлагают принести свои факелы и свечи. В завершение мероприятия на площади будет выложен контур Латвии. В этот вечер на площади также состоится концерт ансамбля „Dobeles zemessargi”. Начало в 17.45.